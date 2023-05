Auf den deutschen Meisterschaften im Cheerleading in Mülheim an der Ruhr gewannen von den fünf Teams der CCH Cheerleader des 1. FC 08 Haßloch, die sämtlich als Landesmeister angetreten waren, zwei den Titel.

Im „Senior Cheer Mixed“ startete mit den Falcons der Titelverteidiger: Das gemischte Erwachsenenteam hatte sich bereits auf der Landesmeisterschaft mit 219 Punkten die höchste Punktzahl aller Starter gesichert. An diese Leistung knüpften die sechs Männer und neun Frauen an. Sie steigerten ihr Ergebnis auf 240 und verteidigten ihren Titel erfolgreich. „Durch die neue Zusammensetzung des Teams sind wir umso stolzer, dass wir uns den Titel sicherten“, sagen die Trainer Christina Kercher und Andreas Cörper. Damit haben sich Falcons jeweils einen Startplatz für die Euromeisterschaften, die am 8. und 9. Juli in Wiesbaden sind, und die Weltmeisterschaften Ende November in Japan gesichert.

In der Kategorie Junior Cheer Mixed starteten die CCH Fantastics. Das Team besteht aus 19 Mädchen und zwei Jungen. Bereits bei den Landesmeisterschaften hatte es seine Routine fehlerfrei präsentiert. „In den letzten Trainings haben wir das bereits hohe Niveau nochmals gesteigert“, berichtet Tyra Thielsch, eine der Trainerinnen. Die harte Arbeit zahlte sich aus: Die Fantastics zeigten ihr Programm erneut fehlerfrei. Damit sind die Jugendlichen deutscher Meister im Junior Cheer Mixed und qualifizierten sich ebenfalls für die EM. Außerdem ist ihre Teilnahme an der WM möglich. Das Trainerteam, bestehend aus Tyra Thielsch, Janina Wolf, Line Grimm und Jan Mayer, ist von dem ersten deutschen Meistertitel des Teams begeistert.

Die Jüngsten Siebte

Der Tag begann mit dem Auftritt der jüngsten Cheerleader, den Flying Stars: In der Kategorie Peewee Cheer traten neun Teams an. Die Haßlocher wurden Siebte mit 140 Punkten. Für viele der 20 Mädchen zwischen sechs und elf Jahren war es die erste deutsche Meisterschaft. Umso zufriedener sind die Trainerinnen Anja Scheu, Laura Miodek, Elena Glaser und Annika Kuczpiol. „Die Leistung, die die Kinder in der kurzen Zeit erbracht haben, macht uns stolz“, berichtet Anja Scheu.

Der Senior Allgirl Groupstunt, der erst seit November 2022 besteht, sicherte sich direkt die Qualifikation für die deutsche Meisterschaft. Die fünfköpfige Gruppe, bestehend aus Leonie Parthenschlager, Diana Pfening, Leonie Baumann, Janina Wolf und Tyra Thielsch, zeigte der Jury ein einminütiges Programm mit Saltovariationen und schwierigen Stunts. Die Jury wertete sie auf den vierten Platz. „Hätte man uns im November gesagt, dass wir hier auf der deutschen Meisterschaft starten, hätten wir nur gelacht“, berichtet die Gruppe. „Umso schöner ist es zu wissen, dass wir mit den Besten Deutschlands mithalten können. Wir werden auf jeden Fall weiter trainieren und nächstes Jahr wieder auf der Landesmeisterschaft starten.“

Fascinations Sechste

Zusätzlich starteten die fünf Frauen auch im Senior Allgirl Team „Fascinations“: Hier traten acht Teams an. Die Trainerinnen Lara Theobald und Ann-Sophie Reichhart trainierten in den vergangenen vier Wochen nochmals intensiv mit den Mädels an schwierigeren Elementen. Am Ende wurde es Platz sechs mit 197,5 Punkten. „Die Mädels haben gezeigt, dass sie auch unter Druck ihre Leistung präsentieren können. Das harte Training hat sich ausgezahlt. Das Team kann mehr als stolz sein auf seine Steigerung und die Leistung in diesem Jahr“, sagen die beiden Trainerinnen erfreut.

Für die beiden deutschen Meister gehen sofort die Planungen für die kommenden Titelkämpfe weiter. „In den nächsten Wochen werden die Juniors verstärkt an den Pyramiden arbeiten“, kündigt Jan Mayer an. Außerdem kommt erhöhter organisatorischer und finanzieller Aufwand auf beide Teams zu, um die Teilnahme an mindestens einer der internationalen Meisterschaften zu ermöglichen. Die Flying Stars und Fascinations nutzen die Zeit, um bereits für die kommende Saison zu trainieren.