Die Pfalzopen in Neustadt fallen in diesem Jahr zum dritten Mal in Folge aus. Nach der Corona-Pandemie gibt es neue Hürden, die ein Schachturnier am Fasnachtswochenende verhindern.

Im Februar 2020, kurz vor dem ersten großen Corona-Lockdown im März, war das Schachturnier Pfalzopen die größte Sportveranstaltung in Neustadt innerhalb der folgenden beiden Corona-Jahre.