Unbekannte haben zwischen Sonntag, 22 Uhr, und Montag, 12 Uhr, zwei Fahrzeuge auf einem Parkplatz in der Neustadter Eckstraße beschädigt. Laut Polizei wurde in die Fahrertür eines Mitsubishi eine Delle getreten. Der Sachschaden: zirka 600 Euro. Fußabdrücke und Kratzer hinterließen die Täter an einem Citroën. Die Schadenshöhe ist noch unklar. Nach Polizeiangaben sollen sich in der Nacht mehrere Jugendliche auf dem Parkplatz aufgehalten haben, zwei davon, möglicherweise Zeugen, werden wie folgt beschrieben: männlich, blondes, lockiges Haar, etwa 1,90 Meter groß beziehungsweise männlich, glatte kurze Haare, etwa 1,90 Meter groß, Cargo-Hose, dunkelbraune Jacke. Zeugen können sich bei der Polizei melden, Telefon 06321/854-0.