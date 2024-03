Zum zweiten Mal nach dem ersten Termin Mitte Februar laden der Stadtforst und die Ortsgruppe Neustadt des Bundes für Naturschutz und Umwelt (BUND) für Samstag, 9. März, zu einer Baumpflanzaktion in den Neustadter Stadtwald ein. Einsatzort ist dieses Mal ab 10.30 Uhr der Bereich Langeck nördlich der Hellerhütte. Förster Klaus Burkhart vom Forstrevier Spangenberg (Stadtwald) wird die Teilnehmer am Parkplatz rechts an der B39 (Talstraße stadtauswärts) kurz nach der Abfahrt ins Kaltenbrunner Tal empfangen. Von dort aus wird Burkhart die Gruppe zum Zielort führen und erläutern, wie die 500 jungen Setzlinge fachgerecht eingepflanzt werden. An einem steileren Hang sollen neben drei Nadelbaumarten verschiedene Laubbäume eine neue Heimat finden, darunter Ulmen, Eichen, Wildkirschen und Buchen. Die Trockenheit der vergangenen Jahre hatte den alten Buchenbestand dort so geschwächt, dass ein Gewittersturm ihn 2023 umwarf. „Wir wollen die Chance nutzen, Baumarten zu pflanzen, denen wir eine Zukunft bei uns zutrauen“, meint Klaus Burkhart zur Baumauswahl. „Sie werden mit der natürlichen Verjüngung auf der Fläche mithalten können und sind wirtschaftlich nutzbar. Besonders freue ich mich über die Wildkirsche. Etwas Gutes für unsere Bienen und Hummeln.“ Revierförster und BUND loben zudem die Einsatzbereitschaft der ehrenamtlichen Helfer. Gemeinsam gelinge es, für einen vielfältigen und verjüngten Baumbestand zu sorgen. Das sei die Grundlage für eine artenreiche Tier- und Pflanzenwelt. Die Aktion wird drei bis vier Stunden dauern. Helfer sollten sich wetterfest kleiden und nach Möglichkeit Gartenhandschuhe, Spaten und Verpflegung mitbringen. Anmeldung bitte per E-Mail an neustadt@bund-rlp.de.