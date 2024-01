Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Francis Ford Coppola tut es schon länger, jetzt tut’s auch Marie Menger-Krug: Einen Teil ihrer Bio-Weine füllt sie in Kooperation mit Lisa und Thomas Quandt in Dosen ab. „Wine in Cans“ nennt sich das Projekt, das auf Qualität und Nachhaltigkeit setzt – und alles andere sein will als Tankstellenplörre.

Traditionalisten mögen die Nase rümpfen, wenn sie an Wein aus der Dose denken, doch Thomas und Lisa Quandt haben schon länger mit dem Gedanken gespielt, die Idee aus