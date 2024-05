Weil das Wasser im Sulzwiesengraben weißlich verfärbt war, hat die Polizei am Mittwoch gegen 17.30 Uhr die Feuerwehr sowie deren Facheinheit Gefahrenstoffe in den Sulzwiesenweg gerufen. Der Gefahrenstoffzug nahm nach Angaben der Feuerwehr Proben von dem Wasser, das aus Richtung Haardt fließt, und führte Messungen durch. Dabei konnte keine chemische Verschmutzung festgestellt werden. Um zu klären, woher die weiße Flüssigkeit kommt, wurde ein Mitarbeiter des Eigenbetriebs Stadtentsorgung (ESN) hinzugezogen.

Da der Bachlauf unterhalb des Haardter Winzer verrohrt ist, öffnete die Feuerwehr ab dort bis hoch zum Meisental alle Kanaldeckel, um die Eintrittsstelle ausfindig zu machen. „Dies war sehr mühsam und kostete einige Zeit“, heißt es im Bericht der Feuerwehr. An der Einmündung von der Eckstraße ins Meisental fanden sie in einem Schacht ein kleines Absetzbecken, in dem sich die weißliche Flüssigkeit sammelte. Die Wehrleute versuchten, das Becken über oberhalb liegende Kanalschächte zu spülen, was nicht zum gewünschten Erfolg führte.

Nach Rücksprache mit dem ESN-Mitarbeiter wurde vereinbart, dass sich der ESN am Donnerstag um das Absaugen kümmert. Zur Sicherheit überprüfte die Feuerwehr ebenso den Einlauf des Sulzwiesengrabens in den Speyerbach auf Höhe der Wallgasse. Die Verunreinigung war an der Stelle aber laut Feuerwehr bereits so verdünnt, dass kein Eingreifen notwendig war.