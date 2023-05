Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach 40 Dienstjahren hat die leitende Frau für Familie, Jugend und Soziales bei der Stadtverwaltung nun mehr Zeit für sich. Marion Walz war nie die „Aktenstaplerin“, sondern oft mitten unter den Menschen.

Wenn sie am Freitagnachmittag in ihren knallroten Fiat 500 Cabrio steigt, hat Marion Walz vermutlich nur noch einen Gegenstand in ihrem Korb: die private Espresso-Maschine. Während sie ihr Büro