Bereits seit 55 Jahren ist Helmut Defren Vorsitzender des Volkschors und damit der Vereinschef, der in Haßloch am längsten ununterbrochen im Amt ist. Bei der Jahreshauptversammlung wurde er zwar wiedergewählt. Aber er kündigte an, in zwei Jahren nicht mehr als Vorsitzender zu kandidieren. Neuer Zweiter Vorsitzender ist Markus Schultz. Mit Jona Steuerwald hat der Volkschor einen neuen Chorleiter gewonnen. Er leitet den Gemischten Chor und den Projektchor „The Best of ABBA“.

Als Höhepunkte des Vereinsjahres 2024 nannte Defren die Teilnahme am Parkfest des MGV Haardt und am Jubiläumskonzert des MGV Böhl, beides im Juni, den Liederabend und das Sommerfest (6. und 7. Juli), das Serenadenkonzert mit dem MGV Böhl sowie dem Projekt- und Kinderchor im Hof des Ältesten Hauses (8. September) und das vorweihnachtliche Konzert im Theodor-Friedrich-Haus (16. Dezember).

Vorstand

Vorsitzender Helmut Defren, Zweiter Vorsitzender Markus Schultz, Kassierer Walter Litzel, Schriftführerin Susanne Schultz, Notenwartin Susanne Schultz, Jugendwartin Gabriele Langohr, Beisitzer Elke Kissel, Marita Mißling, Ulrike Theobald, Werner Pleger, Melanie Stephan, Conny Herfel, Liane Pleger, Revisoren Gerhard Herfel, Sigrid Fuhrer, Fahnenträger: Stephan Roeske.