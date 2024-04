Ein Schaden von 2500 Euro haben unbekannte Täter verursacht, die in ein Haus der Roßlaufstraße in Neustadt einbrechen wollten. Die Tat passierte laut Polizei zwischen 25. und 28. März. Die Täter scheiterten jedoch an der Eingangstür zum Anwesen. Hinweise an die Polizei: Telefon 06321 8540.