„Wir hatten nichts mehr zu verlieren“, sagt Spielführerin Melanie Woll. In der Rheinland-Pfalz-Liga besiegten die Volleyballerinnen des VBC Haßloch am Heimspieltag nach zwei Matchbällen der Gäste die SG Worms/Hochheim mit 3:2.

Im ersten Spiel gab es eine 0:3-Niederlage gegen Tabellenführer und Oberliga-Absteiger VC Mainz. Mainz startete in den ersten beiden Sätzen souverän mit 25:15 und 25:11. Im dritten Satz schnupperte Haßloch am Satzgewinn. „Wir gingen gesundheitlich angeschlagen in den Spieltag. Der Druck gegen Mainz war groß, aber Mainz hat uns gut ausgeguckt. Im dritten Satz glauben wir noch, dass wir es vielleicht schaffen, einen Satz durchzubringen.“ Im Spiel gegen die SG Worms/Hochheim ging es in den ersten vier Sätzen hin und her. „Uns steckte das erste Match noch in den Knochen“, gibt Woll zu.

So kam es nach 19:25, 26:24, 25:18 und 18:25 zum fünften Satz, der nur bis 15 Punkte gespielt wird. Die Gäste lagen mit 14:8 vorn. Jetzt begann der Krimi: Haßloch wehrte den Matchball der Gäste ab, der Aufschlag wechselte zu den Gastgeberinnen zu Elisa Mangold (im Bild rechts). Nach dem Motto „wir haben nichts mehr zu verlieren“ ging sie volles Risiko in den Aufschlägen. Haßloch kam so auf 14:15 heran. Weil ein Satz mit zwei Punkten Vorsprung gewonnen werden muss, gab es nach einem Punkt für die Gäste erneut Matchball für die Rheinhessinnen. Woll: „Aber wir waren stark in der Abwehr, haben alle Bälle weggekratzt.“ Mit drei weiteren Punkten holte Haßloch den fünften Satz und gewann damit 3:2.