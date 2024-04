Am Montagmorgen sind der Haßlocher Polizei mehrere Beschädigungen am Gebäude der Ernst-Reuter-Schule in der Martin-Luther-Straße gemeldet worden. So wurden drei verglaste Außentüren von Klassenräumen sowie Jalousien und Fenster von außen mit einem stumpfen Gegenstand beschädigt. Die Polizei gibt den Sachschaden mit rund 10.000 Euro an. Vermutlich waren die Vandalen bereits am Samstag zwischen 15 und 16 Uhr am Werk. Zu dieser Zeit hörten Anwohner entsprechende Geräusche vom Schulgelände und beobachteten drei Kinder mit ihren Fahrrädern im Bereich des Schulhofs. Ob ein Zusammenhang zwischen den Kindern und den Sachbeschädigungen besteht, ist laut Polizei fraglich und bedarf weiterer Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch, Telefon 06324 9330, pihassloch@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzen.