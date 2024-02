Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

An keinem anderen Tag sind rote Rosen so beliebt wie am Valentinstag. Das schlägt sich auch auf die Preise nieder. Wie sich Blumenhändler in Neustadt und Umgebung auf den Tag vorbereiten und weshalb sie trotz hoher Nachfrage keine Rekordgewinne einfahren.

Obwohl er kein offizieller Feiertag ist, wird er weltweit am 14. Februar gefeiert: der Valentinstag. Vielerorts liegt nicht nur Liebe, sondern auch der Duft frischer Blumen in der Luft. Besonders für