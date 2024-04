Am Karsamstag ist es auf der A65 in Höhe Neustadt zu einer Unfallflucht gekommen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Im Mittelpunkt steht dabei eine helle Mercedes B-Klasse. Dieser Wagen sei am gegen 12.35 Uhr von der rechten auf die linke Fahrspur gefahren, um einen Lkw zu überholen. Dabei übersah der Mercedes-Fahrer jedoch ein auf der linken Spur fahrendes Auto. Dessen Fahrerin musste der B-Klasse ausweichen und eine Vollbremsung einleiten. Dabei prallte das Auto der Frau gegen die rechte Schutzplanke. Die B-Klasse setzte ihre Fahrt hingegen fort, ohne um sich um den Unfall zu kümmern. Hinweise zum Unfall oder der gesuchten B-Klasse an die Polizei in Edenkoben: Telefon 06323 9550.