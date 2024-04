Die Polizei sucht die Fahrerin eines hellen Kombis, die am Mittwochnachmittag gegen 16.30 Uhr an der Kreuzung Lindenstraße/Kirchgasse in Haßloch in einen Unfall verwickelt war. Nach Angaben der Polizei übersah die Frau einen 43-jährigen Radfahrer, der bei grüner Ampel den Kreuzungsbereich überqueren und in die Kirchgasse einbiegen wollte. Beim Zusammenstoß zog sich der Fahrradfahrer Verletzungen zu. Die beiden Beteiligten verständigten sich miteinander und verließen die Unfallstelle. Der Radfahrer begab sich dann in ärztliche Behandlung und meldete den Unfall nachträglich am Abend bei der Polizei. Die Autofahrerin, bei der es sich um eine ältere Frau gehandelt haben soll, wird ebenso wie Zeugen gebeten, sich bei der Polizei 06324 9330, pihassloch@polizei.rlp.de, zu melden.