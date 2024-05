Am Montagabend hat es an der Kreuzung Ludwigstraße/Talstraße gekracht: Eine 27-Jährige in einem Opel wollte gegen 21.30 Uhr von der Talstraße in die Ludwigstraße fahren und nahm dabei laut Polizei einer 39-Jährigen VW-Fahrerin die Vorfahrt. Durch den Zusammenstoß wurden beide Autos „erheblich beschädigt“, die Polizei spricht von rund 7000 Euro Schaden. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Frauen blieben unverletzt. Neben der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.