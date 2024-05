Zu einem Wildunfall ist es am Montag kurz vor 10 Uhr auf der L516 zwischen dem Hambacher Kreuz und der Fliesenwelt gekommen. Nach Angaben der Neustadter Feuerwehr querten drei Wildschweine die Fahrbahn, wodurch es zu einem Zusammenstoß mit einem Auto kam. Ein Tier geriet unter das Fahrzeug. Als die Autofahrerin zurücksetzte, konnte sich das verletzte Wildschwein aufrappeln und in die Weinberge flüchten. Die Autofahrerin stand unter Schock und wurde vom Rettungsdienst versorgt. Eine Einlieferung ins Krankenhaus war aber nicht erforderlich. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab. Zufällig hinzugekommene Mitarbeiter der Straßenmeisterei übernahmen die Reinigung der verschmutzten Fahrbahn. Der Jagdpächter wurde verständigt. Er sucht nun nach dem verletzten Wildschwein. Während des Einsatzes der Rettungskräfte kam es rund um die Unfallstelle zu Verkehrsbehinderungen. Zur Höhe des Sachschadens am beteiligten Auto kann die Feuerwehr keine Angaben machen.