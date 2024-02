Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Investorendeal der Deutschen Fußball Liga ist geplatzt. Wie blicken Fans auf die Proteste? Und was erwarten sie für die Zukunft? Eine kleine Umfrage in Fanklubs des 1. FC Kaiserslautern in der Region.

Die Proteste gegen den Einstieg von Investoren in die Deutsche Fußball Liga (DFL) haben lange die Begegnungen in der Ersten und Zweiten Bundesliga überschattet. Tennisbälle auf dem Rasen,