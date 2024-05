Nach zwei verloren Endspielen hat die TSG Deidesheim II in dieser Saison zum dritten Mal in Folge das Finale um den Fußball-Rhein-Mittelhaardt-Cup erreicht und den FC Speyer 09 II am vergangenen Samstag in Böhl vor 350 Zuschauern mit 6:3 nach Elfmeterschießen besiegt. Dominik Lisson, langjähriger Spieler der Ersten Mannschaft und inzwischen auch in der Jugendarbeit der TSG engagiert, wurde dabei zunächst aus- und spät wieder eingewechselt.

Herr Lisson, die TSG II führte nach 14 Minuten bereits mit 2:0. Haben Sie sehr offensiv begonnen, um das Spiel schnell entscheiden zu können?

So offensiv aufgestellt waren wir gar nicht. Wir haben einen sehr guten Start erwischt und zwei schöne Tore durch unseren Stürmer Konstantin Oehl erzielt. Natürlich war unser Wille groß, in diesem Jahr endlich den Pokal nach Deidesheim holen.

Warum haben Sie den Vorsprung nicht bis zum Ende der Partie verteidigen können?

Der Anschlusstreffer fiel bereits vier Minuten nach unserem 2:0 durch einen Strafstoß. Danach waren wir nicht eng genug bei unseren Gegenspielern, sodass Speyer zurück in die Partie kommen konnte. Zudem stand gemeinsam mit uns ein würdiger Gegner im Finale, der auf den Flügelpositionen stark besetzt war. Deshalb war es schwer, den knappen Vorsprung zu halten.

Weshalb wurden Sie kurz vor Schluss beim Stand von 2:2 wieder eingewechselt? Im Rhein-Mittelhaardt-Cup gibt es keine Verlängerung ...

Das war für das Elfmeterschießen. Ich habe auch unseren zweiten Elfmeter verwandelt.

Ist es Ihr Ziel, mit der Zweiten Mannschaft mittelfristig in die A-Klasse aufzusteigen?

Das Potenzial dafür ist auf jeden Fall vorhanden. In den Topspielen haben wir in dieser Saison auch gute Ergebnisse erzielt.