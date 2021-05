Die Tiny-House-Bewegung hat in den vergangenen Jahren in Deutschland Fuß gefasst. Es ist eine ganz neue Form des Lebens und Zusammenlebens. In Neustadt gibt es bereits eines dieser Minihäuser. In der Region stellt sie ein Südpfälzer her.

Könnten Sie sich vorstellen, Ihren Besitz und ihr Leben auf 20 Quadratmeter zu reduzieren? Wo die meisten von einem luxuriösen Appartement oder gleich einer Villa auf einem großen Anwesen träumen, wollen sich Anhänger der Tiny-House-Bewegung lieber verkleinern. Tiny House heißt übersetzt winziges Haus, meist sind sie höchstens etwa 50 Quadratmeter groß. In den USA gibt es diese Minihäuser, die auch als Mobile Home bekannt sind, schon länger. Seit einigen Jahren werden Tiny Houses in unterschiedlichen Materialien und Varianten auch in Deutschland verkauft. Sie haben Strom, Toiletten mit Wasserspülung und Abwasseranschluss, Duschen oder Badewannen. Auf die wirklich wichtigen Dinge muss nicht verzichtet werden: Tiny Houses, die als Hauptwohnsitz genutzt werden sollen, haben in der Regel ein großes Bett, einen Wohnbereich, eine Küche und eine Toilette.

In Neustadt sei bisher ein Gebäude genehmigt und erstellt worden, und zwar in Duttweiler, teilt Dagmar Staab vom städtischen Stadtmarketing auf Anfrage mit. Es ist aus hellem Metall gebaut und hat ein braunes Satteldach. Die Besitzerin möchte nicht, dass bekannt wird, wo es steht, und will auch sonst nichts über ihr individuelles Zuhause erzählen. Das habe einen Grund: Aus sicherer Quelle wisse sie, dass der Ortsbeirat nur einer Genehmigung zustimme, wenn sie nichts über ihr Tiny House erzähle. Man wolle nicht mehr solcher Gebäude in Duttweiler haben.

Während man in den USA sein Tiny House hinstellen kann, wo man möchte, muss man in Deutschland eine Genehmigung beantragen. „Es gelten dieselben rechtlichen Rahmenbedingungen wie bei einem Einfamilienhaus“, sagt Staab. Die Vorgaben des Baugesetzbuches, der Landesbauordnung, des Bebauungsplans sowie der Ortsbildsatzung seien zu beachten.

Tiny Houses für Kita

Bei der Kreisverwaltung Bad Dürkheim sei einmal ein Bauantrag für ein Tiny House gestellt, aber wieder zurückgenommen worden, teilt Sina Müller, Mediensprecherin der Kreisverwaltung, auf Anfrage mit.

Für einen Bauantrag seien die üblichen Unterlagen einzureichen, so Müller. Ein Bauantrag war auch für zwei spezielle Tiny Houses erforderlich, die im März in Bad Dürkheim an die Kindertagesstätte Haus für Kinder angedockt werden sollen. Dort reicht der Platz nicht mehr, ein Anbau hätte mindestens 500.000 Euro gekostet, teilt die Stadt mit.

Also machte sich die Stadtverwaltung auf die Suche nach einem Hersteller, der Tiny Houses nach individuellen Wünschen baut. Diese Individualität sei ein Problem bei der Baugenehmigung gewesen, berichtet der Dürkheimer Bürgermeister Christoph Glogger (SPD). Von der Bauabteilung der Kreisverwaltung seien zahlreiche Fragen und Bedenken wegen Bauweise, Statik und weiterer Punkte gekommen. Mit Hilfe eines Statikers und der brandenburgischen Bauwagen Manufaktur sowie Genehmigungen, die in anderen Bundesländern erteilt worden waren, habe letztlich alles geklärt werden können, so Glogger. Jedes der kleinen Holzhäuschen ist etwa 30 Quadratmeter groß, habe Toiletten, Strom, Wasser und eine Fußbodenheizung. Die Inneneinrichtung ist überwiegend aus Holz.

Geschäftsidee ein Selbstläufer

Einer aus der Region, der Menschen den Traum vom kleineren Leben erfüllt, ist Christian Kienel aus dem südpfälzischen Sc hweigen-Rechtenbach. In der dritten Generation Schreiner, baut Kienel mit seiner Firma neben kanadischen Blockhäusern seit zwei Jahren auch Tiny Houses. Erst ist einer von etwa 60 Herstellern in Deutschland. Sein erstes Tiny House hat er für sich selbst gebaut. Der Pferdeliebhaber hatte ursprünglich nach einem Ort gesucht, in dem er mit Familie und Bekannten nach dem Ausritt in der Nähe des Stalls verweilen kann. „Als ich dann zum ersten Mal von Tiny Houses gehört hatte, wollte ich das direkt ausprobieren“, sagt der Schweigen-Rechtenbacher. Das Ergebnis konnte sich gleich sehen lassen. 2019 präsentierte er seine Arbeit auf der Tiny-House-Messe in Karlsruhe. „Wir haben direkt so viele Anfragen bekommen, da habe ich gesagt: Ich mache das jetzt einfach“, so Kienel.

Seitdem ist das Ding ein Selbstläufer. Deutschlandweit werden inzwischen jährlich über 400 Tiny Houses hergestellt. Die Nachfrage ist bei Kienel so groß, dass potentielle Kunden erstmal ein halbes Jahr auf der Warteliste ausharren müssen. Die Konstruktion dauert dann noch mal zwei bis drei Monate. In seinem Betrieb in Schaidt baut Kienel meistens an zwei Häusern gleichzeitig. Expandieren möchte er trotz steigender Nachfrage nicht: „Es ist mir wichtig, dass ich die Arbeit selbst mache, um die Qualität sicherzustellen.“

Kosten bis zu 60.000 Euro

Wer bei Kienel ein Tiny House bestellt, muss dafür zwischen 40.000 und 60.000 Euro hinblättern – je nachdem, wie der Kunde sich das neue Domizil vorstellt. Die Gestaltung bleibt dem Käufer weitgehend selbst überlassen, Kienel berät nur. Einzige Bedingung: Das Gewicht darf die Grenze von 3,5 Tonnen nicht überschreiten, damit die Mini-Häuser per Anhänger transportiert werden dürfen. Sein Kundenstamm ist bunt gemischt, die Nutzungsmöglichkeiten sind vielfältig. Kienel hat Kunden, die Tiny Houses als Ferienwohnungen vermieten oder als Gartenhäuschen nutzen. Ein großer Teil habe tatsächlich vor, die kleinen Buden als Erstwohnsitz zu nutzen.

Thomas Hoffmann ist seit einiger Zeit mit Christian Kienel in Kontakt. Der Insheimer hat mit Kienel sein eigenes Tiny House geplant. Er ist aber nicht, wie viele andere Interessierte, dem Minimalismus verfallen. „Ich möchte mir das Ding in den Garten stellen, es als Gästezimmer nutzen oder an warmen Sommerabenden mit Bekannten dort einkehren.“ Aber: Das Haus bestellen, mit dem Anhänger abholen und in den Garten stellen – so einfach ist das leider nicht, Stichwort Baugenehmigung. In seiner Bauvoranfrage hatte Hoffmann zur gewünschten Lage des Tiny Houses nur „in meinem Garten“ angegeben. Das ging nicht durch, er musste genauere Angaben nachreichen. Jetzt wartet er geduldig auf seine Baugenehmigung, um dann seinen Platz auf Kienels Warteliste einzunehmen.