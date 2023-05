Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Wochenende starten die Frauen des TuS Maikammer in einer neuen Liga in die neue Saison. Auf sie wartet eine Wundertüte, sind ihnen die Gegner doch unbekannt. Und außerdem dürfen vorerst keine Doppel gespielt werden.

Am Samstag starten die Frauen des TuS Maikammer in die neue Tischtennissaison. Das Team um Mannschaftsführerin Christiane Lobe gastiert ab 18 Uhr beim 1. FC Saarbrücken II und gibt damit den