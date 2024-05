Am Montag sind die Schüler des Bildungszentrums für Berufe im Gesundheitswesen in Neustadt an Schulen gegangen, um für ihre Branche zu werben. Auch in der Innenstadt zeigten sie Präsenz.

Am Vormittag waren die Auszubildenden am Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium und an der Georg-von-Neumayer Realschule plus in Neustadt sowie an Schulen in Deidesheim, Lambrecht, Edenkoben, um Einblicke in ihren Berufsalltag zu geben und Fragen zu beantworten. Einige wollten wissen, wie man emotional mit dem umgeht, was man in der Pflege erlebt, erzählt die Leiterin des Bildungszentrums für Berufe im Gesundheitswesen, Nadine Scherer. „Unsere Azubis berichten auf Augenhöhe. Wir wollen zeigen: Bei uns geht es nicht nur darum, Gesäße abzuwischen.“ Außerdem konnten die Klassen lernen, wie man Puls und Blutdruck misst, wie man ein Baby händelt oder wie schwer es ist, mit einem Tremor (simuliert durch spezielle Handschuhe) Essen anzureichen.

Um in Schulen und in der Innenstadt Präsenz zu zeigen, sind alle Schülerinnen und Schüler des Bildungszentrums für Berufe im Gesundheiswesen zusammengekommen. Foto: nne

An einem Infostand in der Innenstadt boten die Pflegeschüler unter anderem Aufklärung zu Sexualität, Demenz, Bettlägerigkeit, Stillen, Verschlucken und Drogen an. „Die Handmassagen kamen auch gut an“, sagt Hanna Weißgerber. Die 23-Jährige arbeitet im zweiten Lehrjahr bei einem ambulanten Pflegedienst, obwohl sie früher „alles außer Pflege“ machen wollte. Doch schon in der einjährigen Ausbildung zur Pflegehelferin im Altenheim habe sie „gemerkt, wie viel Spaß das macht und wie viel Sinn mir das gibt“. Diese Erfahrung wolle sie mit anderen teilen.

Manchmal „die einzige Familie“

Der offizielle Tag der Pflege ist der 12. Mai, der Geburtstag der 1820 geborenen Florence Nightingale. Die britische Krankenschwester gilt als Begründerin der modernen Krankenpflege. „Der Pflegebedarf steigt, deshalb müssen wir der Gesellschaft zeigen, wie wichtig Pflegekräfte sind“, sagt Scherer, „Für einige sind wir sogar die einzige Familie.“

Wer sich für Pflegeberufe interessiert, kann sich per E-Mail an bikh@marienhaus.de wenden.