Am Sonntag, 9. Juni, wird gewählt. Die Stadt verschickt derzeit die Wahlbenachrichtigungen. Wer möchte, kann schon jetzt seine Kreuzchen machen.

In Neustadt stehen am 9. Juni die Wahlen zum neuen Stadtrat, zu allen Ortsbeiräten (inklusive Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher), zum Bezirkstag und zum Europäischen Parlament auf dem Programm.

Wer per Briefwahl wählen möchte, hat verschiedene Möglichkeiten. Er kann die Briefwahlausgabe im Rathaus am Marktplatz nutzen und dort auch direkt wählen. Oder er fordert die Unterlagen per Post an oder nutzt das Online-Angebot.

Eine weitere Möglichkeit ist nach Angaben der Verwaltung die Anforderung der Unterlagen per E-Mail an wahlen@neustadt.eu. In diesem Fall werden zur Feststellung der Identität folgende Daten benötigt: Vor- und Nachname, Postleitzahl, Anschrift, Geburtsdatum und für welche Wahlen Briefwahlunterlagen beantragt werden (für Kommunal- und Europawahlen; nur für die Kommunalwahlen; nur für die Europawahl).

Briefwahlbüro öffnet

Die persönliche Abholung von Briefwahlunterlagen im Briefwahlbüro im Rathaus (Zugang über Juliusplatz) ist ab Donnerstag, 16. Mai, zu folgenden Öffnungszeiten möglich: montags bis mittwochs von 8.30 bis 16 Uhr, donnerstags von 8.30 bis 18 Uhr und freitags von 8.30 bis 12 Uhr. Dabei bitte mitbringen: einen gültigen Ausweis und die Wahlbenachrichtigung.

Eine Abholung durch eine bevollmächtigte Person ist laut Stadt nur gegen Vorlage einer Vollmacht möglich. Die bevollmächtigte Person muss mindestens 16 Jahre alt sein und kann lediglich für maximal vier Personen Briefwahlunterlagen abholen.

Wichtig: Die Stimmzettel müssen bis spätestens 9. Juni, 18 Uhr, im Rathaus abgegeben sein oder im Hausbriefkasten der Stadtverwaltung liegen. „Wer also seinen Umschlag am Samstag, 8. Juni, in einen öffentlichen Briefkasten der Post steckt, ist zu spät dran“, betont die Stadt.

Ausführliche Informationen rund um die Wahlen gibt es auf der Homepage der Stadt: www.neustadt.eu/wahlen.

Mehr zur Wahl

Wer steht bei mir vor Ort zur Wahl? Was muss ich bei einer Briefwahl beachten? Und was bedeutet kumulieren und panaschieren? Alle Infos rund um die Kommunalwahlen 2024 finden Sie unter rheinpfalz.de/kommunalwahlen

Mehr zur Wahl

Was macht das Europaparlament eigentlich genau? Und was bedeutet es, dass nun erstmals junge Menschen ab 16 Jahren wählen dürfen? Alle Infos rund um die Europawahl finden Sie unter rheinpfalz.de/europawahl