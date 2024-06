Am Wochenende, 14. bis 16. Juni, öffnen Hambacher Weingüter, Vereine, Gastronomen und Künstler ihre Höfe, Keller, Gaststuben und Gärten: Beim Weinfest Schwarz-Rot-Gold in der Schlossstraße locken Musik, Ausstellungen, Wein und Leckereien. Auch die Demokratiegeschichte Hambachs wird gefeiert.

Eröffnet wird das Fest Schwarz-Rot-Gold am Freitag, dem „Tag der Freiheit“, um 18 Uhr auf dem Hambacher Rathausplatz. Der erste Festtag steht wieder ganz im Zeichen der Weinprobe, bei der man sich durch die Weingüter in der Gasse probieren kann. Bei manchem Winzer wird Live-Musik gespielt. Die Probekarten sind zu 18 Euro inklusive Glaspfand im Wächterhäuschen und bei allen Teilnehmern erhältlich. Freitags spielt Alleinunterhalter Andreas Maier im Hof Wasmuth-Ohler, im Querhaus One Vision, im Weingut Naegele Bube, im Weingut Johann Müller 4 Jazz. Gefeiert wird bis 23 Uhr.

„Sektbotschaften in Hambach erwandern“ können Besucher am Samstag, den die Veranstalter zum „Tag der Einheit“ ausgerufen haben. Ab 14 Uhr führt Kultur- und Weinbotschafterin Jutta Müller-Tedden vom Alten Rathaus aus durch Hambach. Die Teilnahme kostet 15 Euro, Anmeldung unter Telefon 0175 1525898 oder per E-Mail an juttamt@t-online.de. Von 16 bis 18 Uhr bietet Kräuterpädagogin Antje Niehörster eine Wildkräuterführung an, die am Weingut Schäffer in der Schlossgasse 100 startet und rund 20 Minuten dauert. Kosten pro Person: sechs Euro.

Live-Musik in den Höfen

Am Samstagabend gibt es auch wieder Live-Musik: im Hof Wasmuth-Ohler spielt die Partyband Lifestyle, im Querhaus Acoustic Fight, im Weingut Naegele The men in black, im Weingut Johann Müller die Gitarrenkombo Vogelfrei. In den späten Abendstunden werden wieder Beleuchtungsakzente

gesetzt. Um 1 Uhr endet das Festgeschehen.

Am Sonntag, dem „Tag der Brüderlichkeit“, öffnet das Fest ab 11 Uhr, ab 11.30 Uhr gibt es ein Weißwurstfrühstück auf dem Rathausplatz mit den Reblaus Musikanten. Von 15 bis 18 Uhr werden wieder Wildkräuterführungen angeboten. In historischen Kostümen spielen die Darsteller des Theater- und Kulturfördervereins (THuK) am Sonntag um 14.30 Uhr „Mut zur Freiheit“ im Weingut Naegele und um 15.30 Uhr in der Schloßstraße gegenüber des Brunnens. Es geht um die Ereignisse des Hambacher Festes und wie es zu den Farben Schwarz-Rot-Gold gekommen ist. Um 14.30 Uhr tritt im Hof Wasmuth-Ohler Sven Paulus auf, im Weingut Naegele ab 16 Uhr Miri in the green.

Programm für Kinder

Ab 14 Uhr können sich Kinder auf dem Rathausplatz schminken lassen. In Kooperation mit der Stiftung Hambacher Schloss können sich kleine und große „Revolutionäre“ um 16 Uhr im Weingut Johann Müller auf das Kinderprogramm und das Theaterstück „Panthea-Hüterin der Zeitreisenden“ freuen. Um 18 Uhr findet zum Abschluss auf dem Rathausplatz das traditionelle Konzert der Kolpingskapelle Hambach statt.