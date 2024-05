Im Platzierungsturnier der U18-Wasserballer um die Plätze neun bis 13 am Wochenende in Hildesheim geht es für den SC Neustadt um nicht mehr viel. Die vier Spiele sind für die Jugendlichen reine Beschäftigungstherapie.

Im Platzierungsturnier sammeln die U18-Wasserballer des SC Neustadt entweder noch etwas Spielpraxis, bevor sie entweder zu den Aktiven wechseln, weil sie für die nächste U18-Runde zu alt sind, oder aber um Erfahrungen für ihre kommende Saison in der Junioren-Bundesliga.

Denn dann sollte es für den SCN wieder besser laufen als in dieser Saison. Der SCN reist auch nicht in Bestbesetzung nach Niedersachsen. „Ich bin etwas unglücklich“, gesteht Trainer Peter Jacqué. Beide Torhüter, Dante Habel und Joona Vagts, treten bereits ihren Pfingsturlaub an. Jacqué: „Die Familien haben gebucht, bevor sie die endgültigen Termine kannten.“ Zumal Rheinland-Pfalz wieder zum alten Feriensystem zurückkehrt und es danach keine langen Pfingstferien für die Schüler mehr geben wird. Matteo Ananias und Abel Karagics werden die beiden Spiele am Samstag noch mitmachen. Danach treten sie ebenfalls ihren Pfingsturlaub an.

„Wir haben aber 15 Spieler nominiert. Auch am Sonntag haben wir genug Spieler, wir haben mit der U16 aufgefüllt“, berichtet Jacqué. So wird der Keeper der U16, Hendrik Seiberth, im Tor stehen.

