In der Saarlandstraße werden Reparaturarbeiten an den Asphaltdecken durchgeführt. Daher muss laut Mitteilung der Stadtverwaltung am Donnerstag und Freitag, 18. und 19. April, ein Teil des unteren Bereichs in beide Richtungen gesperrt werden, und zwar von der Bahnunterführung bis kurz vor die Kurve weiter bergauf. Fußgängerinnen und Fußgänger können den Angaben zufolge passieren. Im Vorfeld werden Halteverbote eingerichtet.