Der Reitclub Neustadt lädt zum Herbstturnier ein. Weil beim „großen“ Springturnier im Frühjahr Amateure und Profis in höheren Klassen am Start gewesen sind, bietet der RCN nun viele Startchancen in Nachwuchsprüfungen und der Klasse A.

So findet beim RCN zum Beispiel das Finale um den PSJ-Cups 2022 für U16-Springreiter statt. Pferdesportbegeisterte erwartet an beiden Turniertagen bei freiem Eintritt ein buntes Programm auf der Reitanlage am Ordenswald. Bisher sind 328 Starts mit Pferden und Ponys für insgesamt zwölf Prüfungen gemeldet.

M-Springen mit Siegerrunde

Geritten wird in der Dressur am Samstagmorgen bis zur Klasse L. Und im Parcours ist das M-Springen mit Siegerrunde am Sonntagnachmittag die anspruchsvollste Prüfung. Aber auch in den A-Prüfungen bietet der Club viele Startmöglichkeiten für die RCN-Mitglieder und Reiter aus der Region. Denn die Pferdesportler von der Mittelhaardt und aus der Südpfalz sind vor allem auf A-, L- und M-Niveau unterwegs. Natürlich ist es ein Motivationsschub für die Turnierhelfer, wenn man selbst auch mitreiten kann.

Nur alle zwei Jahre

Denn auch beim alle zwei Jahre stattfindenden Herbstturnier sind wieder jede Menge Stationen zu besetzen: von der Pflege des neuen Allwetterreitplatzes und der Abreiteplätze über das Team rund um den Parcourschef und hinter der Essens-, Getränke- und Kaffeetheke bis hin zum Schreibdienst an der Seite der Jury oder die Ausgabe von Ehrenpreisen. Viele Hände sind gefragt, denn alle Prüfungen werden auf dem neuen Allwetter-Reitplatz geritten. Es geht um 9 Uhr mit Dressur los. Und in der Umbaupause wird dann das Parcoursmaterial hereingeschafft, damit am Samstag ab 13 Uhr und Sonntag ab 14 Uhr das jeweils erste Springen starten kann. Um 14.30 Uhr steht am Sonntag mit der E-Zwei-Phasen-Spring-Prüfung etwas ganz Besonderes an: Hier geht’s um den Saisonsieg im PSJ-Springcup 2022. Das Pferdesport-Journal richtet sich mit dieser Stilspring-Serie speziell an Turniereinsteiger. Seit Mai konnten U16-Springreiter in elf Qualifikationen in ganz Rheinland-Pfalz und dem Saarland Punkte fürs Finale sammeln. 15 Nachwuchsreiterinnen sind startberechtigt. Mit zwei Qualifikationssiegen kann sich zum Beispiel Lea Nauerz vom Pferdecentrum Miesau Hoffnungen auf den Gesamtsieg machen. Allerdings werden die Karten in Neustadt neu gemischt. Im ersten Teil des Parcours’ wird flottes und fehlerfreies Reiten abgefragt und in Phase zwei zusätzlich guter Stil.

Information

Mehr Infos und den Zeitplan gibt’s hier: www.reitclub-neustadt.de/turnier