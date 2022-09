Gute Ergebnisse erreichten die Dressur- und Springreiter aus der Region beim Herbstturnier des Reitclubs Neustadt am Wochenende. Trotz mäßigen Wetters war die Nachfrage nach Pferdesport groß.

Der Reitclub Neustadt ist mit dem Turnier am Wochenende insgesamt zufrieden. So lautet die Bilanz von Vereinssprecherin Ute Jausel. Insgesamt 199 Teilnehmer mit 455 Pferden waren bei dem Herbstturnier auf der neuen Anlage im Ordenswald dabei, starteten in den Disziplinen Dressur und Springreiten. „Wir sind froh, dass wir den neuen Allwetterplatz haben“, erläutert Jausel. Denn im Gegensatz zu einem Rasen sei dort die Rutschgefahr deutlich geringer. Das unbeständige Wetter habe dazu geführt, dass möglicherweise der eine oder andere Teilnehmer kurzfristig auf einen Start verzichtet habe. „Es war schon bisschen kälter als sonst. Aber es hätte uns auch schlimmer treffen können“, war Jausel mit den Anmeldezahlen zufrieden.

Gut angenommen wurde laut Jausel die Außenküche auf der Reitanlage. „Wer nicht in unser Reiterstübchen mit seiner spanischen Küche wollte, konnte sich draußen mit einer Brat- oder Currywurst, Pommes frites und Kürbissuppe versorgen“, erzählt die Pressesprecherin. Auch das Angebot der Vereinsjugend, die Flammkuchen und Waffeln verkaufte, sei sehr gut angenommen worden.

Einige Sieger aus der Region

Zufrieden zeigte sich Jausel mit dem Abschneiden der eigenen Nachwuchsreiter. In der Dressurprüfung der Klasse L siegte Jule Horstmann mit Fantastico vor Ruth Biffar auf Cymmern Superior. Stella Eichberger von den Pferdefreunden Duttweiler kam hier mit Seven Spirit auf den vierten Rang. In der Stilspringprüfung der Klasse A* erreichte Jule Wunder (RC Neustadt) mit BeeSkaya Platz zwei vor Vereinskollegin Amelie Wilhelm mit Corado de la Nee. Die Springprüfung der Klasse A** gewann Catherina Athena Vogel vom RSV Pfalzmühle Haßloch mit Sanchiano, auf Rang vier kam hier Emma Luise Scherer (RC Neustadt) auf Quintaro.

Den Erfolg im Dressur-Wettbewerb sicherte sich Hannah Meissner (RC Neustadt) mit Aslan. Sie gewann auch die Springprüfung der Klasse A** auf Quintaro. Markus Blaul (RSV Pfalzmühle Haßloch) setzte sich ebenfalls am Sonntag in der Springprüfung der Klasse L durch. In der Springprüfung der Klasse M mit Siegerrunde erreichte RC-Starterin Simone Haag mit Laquinta zum Turnierabschluss Rang vier.