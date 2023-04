Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sein Amtskreuz hat der in den Ruhestand gehende Dekan Armin Jung bei einem Abschiedsgottesdienst am Sonntagnachmittag in der Stiftskirche abgegeben. Doch er bekam ein neues Kreuz: das Kronenkreuz in Gold, eine hohe Auszeichnung der Diakonie Deutschland. Überreicht wurde es von Oberkirchenrat Manfred Sutter, der seinen Kollegen und Freund verabschiedete.

Jung, der 15 Jahre Dekan des Kirchenbezirks Neustadt war,