Die Post hat eine Anlaufstelle für Post- und Paketservice in der Jahnstraße 19 in Niederkirchen in Betrieb genommen.

„Der neuentwickelte Automat ist rund um die Uhr und an sieben Tagen die Woche zugänglich“, heißt es in einer Pressemitteilung. Er biete nahezu alle Postdienstleistungen, die Kunden in Filialen am häufigsten nachfragten. Der Kauf von Brief- und Paketmarken sei ebenso möglich wie der Versand von Briefen und Paketen. Darüber hinaus könnten an der Poststation mit 52 Paketfächern DHL-Pakete in Empfang genommen werden. Für diesen Service sei wie bei der Packstation eine einmalige Registrierung erforderlich. Die Automaten haben laut Pressemitteilung einen integrierten Briefkasten sowie Paketfächer und seien leicht zu bedienen.

Nach Angaben der Post gibt es deutschlandweit über 500 Poststationen und rund 13.000 Packstationen mit über einer Million Fächern. In Niederkirchen ist es die erste Poststation.