Eine Polizeikontrolle am frühen Montagmorgen wird Konsequenzen für zwei Männer haben. Wie die Beamten mitteilen, stoppten sie um 6.30 Uhr in der Neustadter Grainstraße einen VW, in dem ein 48-Jähriger aus Forbach und ein 26-Jähriger aus Neustadt saßen. Der 48-jährige Fahrer stand den Angaben zufolge unter dem Einfluss von Alkohol. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest in der Dienststelle erbrachte demnach 0,79 Promille, weshalb der Fahrzeugschlüssel einem Bekannten übergeben wurde. Den Fahrer erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Außerdem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall informiert. Auch der 26-Jährige geriet in den Fokus der Beamten. Sie stellten nämlich fest, dass der Personalausweis, den der junge Mann ihnen zeigte, gefälscht ist. Der 26-Jährige kommt aus dem nicht-europäischen Ausland, geht in Deutschland einer Arbeit nach, hält sich hier laut Polizei aber unerlaubt auf. Die Polizisten überstellten den jungen Mann an die Ausländerbehörde. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz zu.