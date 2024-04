„Jetzt ist Saatzeit. Pflanze sucht Garten“. Unter diesem Motto veranstalten die Naturfreunde Lambrecht am Sonntag, 28. April, eine Pflanzenbörse rund um das Seniorenhaus der Awo in der Klostergartenstraße 1. Dort können zwischen 10 und 16 Uhr selbst gezogene Pflanzen, Setzlinge oder Ableger getauscht, verkauft und erworben werden. Neben vielen Infos und Tipps für Gartenfreunde wird auf der Börse auch Selbstgemachtes aus der Natur wie Honig, Bienenhotels oder Nistkästen angeboten. Für einen kostenlosen Stand auf der Pflanzenbörse können sich Hobbygärtner bei Petra Knoll (Telefon 06325 980655 oder per E-Mail an petra.knoll@t-online.de) anmelden.