Damit die Parkflächen an der Post und entlang des Saalbaus während des Umbaus des Bahnhofvorplatzes optimal genutzt werden können, wurde dieser Bereich neu geordnet. Darüber hat die Stadt informiert. Zur Verfügung stehen ihr zufolge nun eine Ersatzbushaltestelle, ein Behindertenparkplatz, zwei Kurzzeitparkplätze (30 Minuten), zum Beispiel für Postkunden, sowie die gebührenpflichtigen Parkplätze am Saalbau. Darüber hinaus wurden neue absolute Halteverbote eingerichtet, die ab sofort zu beachten sind, so die Stadt.