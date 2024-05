Die Sanierung der WC-Anlagen für die Jungen und Mädchen in der Grundschule Ostschule ist abgeschlossen. Die Zeit der Container hat damit ein Ende. Darüber hat die Stadt informiert.

Koordiniert wurde das Projekt vom Fachbereich Gebäudemanagement. Die Abbrucharbeiten hatten in den Weihnachtsferien 2022 begonnen. Während der Bauzeit standen zwei WC-Container auf dem Pausenhof zur Verfügung. Die Investitionskosten liegen bei rund 620.000 Euro, das Land fördert die Sanierung aus dem Kommunalen Investitionsprogramm.

Die Grundschule für circa 400 Schülerinnen und Schüler befindet sich in einem denkmalgeschützten Altbau von 1903/6. Die beiden großen WC-Anlagen für Mädchen und Jungen, die in zwei Gebäudeflügel untergebracht sind, stammten aus dem Jahr 1970. Sie waren stark abgenutzt, hatten teilweise defekte Sanitärgegenstände, und manche Kabinen waren nicht mehr nutzbar und deshalb verschlossen. Zudem belasteten eine starke Geruchsbildung und mangelnde Hygiene die Schülerinnen und Schüler in ihrem Alltag.

Komplizierte Arbeiten

Wichtig bei der Sanierung: Es wurde eine Bodenbeschichtung ohne Fugen und mit einer so genannten Hohlkehle an der Wand ausgeführt, erläutert die Stadt. Der Vorteil: „Diese ist leicht sauber zu halten und beugt der Geruchsbildung vor.“ Über große Lüftungsanlage ist eine Wärmerückgewinnung möglich. Zudem gab es neue Heizkörper. Die Decken erhielten LED-Leuchten, und die Anlagen wurden so konzipiert, dass eine Nutzung sowohl vom Schulhof als auch vom Gebäude aus möglich ist.

Vor allem wegen des Alters des Gebäudes kamen unvorhergesehen Arbeiten hinzu, die laut Stadt sowohl die Kosten erhöht als auch die Bauzeit verlängert haben. Bei den Abbrucharbeiten hat sich beispielsweise herausgestellt, dass der Wandputz nicht mehr tragfähig war und entfernt werden musste. Der Putz unter der Decke war dicker als erwartet und musste ebenfalls komplett entfernt werden.

Die Sanierung wurde seitens der Stadtverwaltung betreut von der Abteilung Bauprojekte im Fachbereich Gebäudemanagement. Darüber hinaus beauftragte die Stadtverwaltung für Planungsleistungen ein Architekturbüro und ein Ingenieurbüro für Haustechnik sowie weitere Planer, zum Beispiel für die statische Fachberatung. Insgesamt arbeiteten fast 30 Firmen auf der Baustelle.