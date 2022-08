Sascha Krebs, Sascha Kleinophorst, Patrick Embach und Kathi Presser sind die Protagonisten des vom Verein Musik und Kultur (MuK) veranstalteten Open Air Konzerts am Donnerstag, 11. August, 19 Uhr auf dem Festplatz im Ludwigshain am Riedweg in Weisenheim am Sand.

Damit kommen zwei der besten Queen-Sänger Deutschlands zusammen mit einem der besten Keyboarder der Region und einer herausragenden Sängerin erneut nach Weisenheim. Sascha Krebs stand seit der ersten Stunde beim Queen-Musical We Will Rock You auf der Bühne und spielte vier verschiedene Hauptrollen in über 1200 Shows in Köln, Zürich, Wien, Stuttgart, Basel, Essen, München, Frankfurt, Hamburg und im Theater des Westens in Berlin. Sascha Kleinophorst ist Frontmann der Band „We Rock Queen“, die aus Musikern des Musicals „We Will Rock You“ besteht und bereits im vergangenen Jahr für den Verein MuK vor 600 Gästen ein Open-Air-Konzert auf der Festwiese gab. Der Bürstädter Patrick Embach arbeitet mit verschiedenen Künstlern, Musikern und Formationen sowohl auf der Bühne als auch im Studio zusammen, so mit Lisa Bund (ex DSDS), Claus Eisenmann (Söhne Mannheims) und Brass Machine. Kathi Presser tourt mit diversen Projekten durch Deutschland und das angrenzende Ausland. Karten kosten 15, ermäßigt 10 Euro, auch unter muk-weisenheim. de.