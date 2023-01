Die verletzte Lucie Krein wird dem Frauen-Oberligisten TSG Haßloch nicht nur am Samstag, 18 Uhr, im Heimspiel gegen den Tabellendritten FSG Ketsch/Friesenheim II fehlen.

TSG-Trainer Robin Eisel ist zuversichtlich, dass Krein zum Ende dieses Jahres ihr Comeback in der TSG-Mannschaft geben wird. „Am Mittwoch konnte sie erstmals wieder ohne die Krücken laufen“, teilt er erfreut mit. In der kommenden Woche beginne dann Kreins Rehaprogramm. „Sie will auf jeden Fall wieder Handball spielen. Deshalb denkt sie nicht daran, ihre Karriere zu beenden und eine neue Tätigkeit als Trainerin zu beginnen“, erklärt Eisel. Krein hatte sich im Heimspiel gegen den TV Bodenheim am 19. November ein Band gerissen und hatte sich deshalb kurz vor Weihnachten einer Operation unterzogen.

Der TSG-Übungsleiter ist zunächst einmal froh, dass seine Mannschaft mit dem 24:15-Heimsieg gegen den TV Wörth gut aus der Winterpause gekommen ist. „Das war sicherlich kein schönes Spiel. Es zählen einfach die zwei Punkte“, blickte er noch einmal zurück. Gegen FSG Ketsch/Friesenheim II werde es am Samstagabend eine ganz andere Partie. „Diese Begegnung wird viel temporeicher. Gegen diesen Gegner werden wir unsere bestmögliche Leistung zeigen müssen, um erneut zu gewinnen“, prognostiziert Eisel. Dieses Spiel werde auf jeden Fall zeigen, ob seine Schützlinge das umsetzen könnten, was er mit ihnen in den vergangenen Tagen erarbeitet habe.