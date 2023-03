Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Samstag erhielt der Künstler Gerhard Hofmann in der Stiftskirche in Neustadt den Kulturpreis des Stadtverbandes für Kultur. Der Preis wird von der Vereinigung der kulturschaffenden Vereine in Neustadt seit 2000 vergeben. Die Auszeichnung wird Hofmann offensichtlich sehr gegönnt. Er hat bereits mit Armin Müller-Stahl und Janosch zusammengearbeitet.

Es ist nicht der erste Preis, den Gerhard Hofmann bekommen hat. Schon als Student hat er Förderpreise erhalten, so den Juniorenpreis der Pfälzer Kunstfreunde und den Förderpreis der