Der Lotto- und Tabakshop in der Haßlocher Moltkestraße 54 ist jetzt Partnerfiliale der Deutschen Post und bietet Brief-, Paket- und Expressdienstleistungen an.

Es ist neben den bestehenden Standorten in der Langgasse sowie im früheren Real-Markt die dritte Partnerfiliale in Haßloch. Der Shop in der Moltkestraße 54 sei als Ergänzung zu den bereits vorhandenen Filialen zu verstehen, betont der regionale Kommunikationsbeauftragte der Deutschen Post, Peter Mayer. Er begrüßt die Ausdehnung des Filialnetzes, da Haßloch nun im Süden, im Ortskern und im nördlichen Bereich ein entsprechendes Angebot für Postkunden vorhalte.

Zum Start besuchte Bürgermeister Tobias Meyer die Filiale gemeinsam mit Wirtschaftsförderer Mirko Elinger. Der Lotto- und Tabakshop hatte bereits im Herbst 2022 eröffnet. Mit den Dienstleistungen der Deutschen Post erweitern die Inhaber nun ihre Angebotspalette. Auf diesem Weg erschließe sich ein neuer und breiter aufgestellter Kundenkreis. Zudem profitierten Kunden von durchgehenden Öffnungszeiten. Die Partnerfiliale in der Moltkestraße hat montags bis freitags in der Zeit von 8 bis 18.30 Uhr sowie samstags von 8 bis 15 Uhr geöffnet.

Die Deutsche Post DHL Group betreibt bundesweit rund 25.500 Verkaufsstellen nahezu ausschließlich mit Partnern, bestehend aus rund 13.000 klassischen Partner-Filialen, 10.500 DHL-Paketshops und über 2000 Verkaufspunkten für kleinere Postdienstleistungen.