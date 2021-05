Ob Wolfgang Allinger wohl durch seine Trekking-Tour im Himalaya zum Motto der neueste Ausgabe der von ihm mit herausgegebenen Literaturzeitschrift „Wortschau“ inspiriert wurde? „Kälte“ lautet jedenfalls deren Thema, zu dem diesmal ungewöhnlich viele Beiträge eingereicht wurden. Allinger selbst kann man derweil schon am Mittwoch erleben – bei einer aus dem Herrenhof übertragenen, gemeinschaftlichen Online-Lesung mit seiner langjährigen Schreibpartnerin Ute Kliewer.

Die 37. Nummer des seit Anfang 2018 in Neustadt beheimatete Magazins für Gegenwartsliteratur versammelt diesmal auf 82 Seiten Gedichte und Kurzprosa von fast 40 Autorinnen und Autoren aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich, Lettland und den USA – darunter neben Allinger selbst auch noch zwei weitere aus dem Neustadter Literatennetzwerk Textur: Katharina Dück und David Emling. Die mit zwölf Gedichten vertretene Hauptautorin, die wie üblich auch per Interview vorgestellt wird, ist die als Deutsch-Lehrerin an der Loire lebende Sächsin Franziska Beyer-Lallauret. Als Gastkünstlerin steuert die Düsseldorferin Angelika Eggert Beispiele ihrer Serie „Phasenwechsel“ bei, organisch anmutende Formen in einer Kombination aus Monotypie und Holzschnitt.

Die Neustadter Lyrikerin Katharina Dück ist mit einem dreistrophigen Gedicht vertreten, das eine Beerdigung behandelt. Von dem in Bellheim lebenden David Emling ist die Kurzgeschichte „Fenster“ zu lesen, die die Überforderung einer Mutter nach der Geburt ihres Kindes thematisiert. Mit der gebürtigen Speyererin Ann Kathrin Ast ist noch eine weitere Pfälzer Lyrikerin mit von der Partie. Die jüngsten Autoren im Heft sind 5, 7, 9 und 10 und Teilnehmer einer Poesiewerkstatt für Kinder in der Corona-Zeit. Auch das Tagebuchprojekt „Seitenwechsel“, bei dem fünf internationale Autoren notieren, was sie an einem bestimmten vorgegebenen Tag beschäftigte, ist wieder zu finden.

Wolfgang Allinger selbst wird im Herbst im Mirabilis-Verlag ein Buch mit dem Arbeitstitel „Zeit zieht nicht“ veröffentlichen, das auf Erfahrungen einer Reise durch Nordindien basiert. Auszüge daraus stellen er und Co-Autorin Ute Kliewer jetzt bei der „Textur“-Online-Lesung in Mußbach vor.

Noch Fragen?

Die „Wortschau“ kostet diesmal etwas mehr, 9 Euro (inklusive Porto 10,55 Euro), und kann unter wolfgang.allinger@wortschau.com bestellt werden. Die Lesung mit Wolfgang Allinger und Ute Kliewer findet am Mittwoch, 19. Mai, um 19 Uhr statt und wird live unter www.textur190521.herrenhof-mussbach.de auf Youtube übertragen. Die Teilnahme ist kostenlos.