Auf Katharina Brechtel, die an der Seitenlinie die Heimspiele der Haßloch 8-Balls in der Oberliga moderiert, kommen noch mehr Aufgaben im American Football zu.

Katharina Brechtel, Spielleiterin, Stadionsprecherin und Schiedsrichterin des American-Football-Oberligisten Haßloch 8-Balls, ist neue Sportdirektorin des Landesverbandes AFCV Rheinland-Pfalz.

2015 wurde sie erstmals als Beisitzerin in den Spielausschuss des Verbandes gewählt und vier Jahre später in diesem Amt per Wiederwahl bestätigt. „Im Frühjahr 2017 übernahm ich die Leitung der Passstelle des ADFC Rheinland-Pfalz, da der damalige Sportdirektor und Passstellenleiter Dirk Schweickhardt für zwei Jahre beruflich ins Ausland ging. Nach dessen Rückkehr behielt ich diese Position“, blickt Brechtel zurück. Durch dieses Amt habe sie viele Einblicke in die Verbandsarbeit gewonnen und viele Kontakte zu Funktionären anderer Vereine knüpfen können.

Auf Aufgabe vorbereitet

Im vergangenen Jahr sei sie gefragt worden, ob sie auch die Position des Sportdirektors übernehmen könne. „Dirk Schweickhardt hat mich danach als Mentor auf diese Aufgabe vorbereitet“, berichtet Brechtel.

„Als Sportdirektorin bin ich für die Planung und Durchführung des gesamten Spielbetriebs zuständig, erteile die Spiellizenzen und setze die Ligaobleute ein. Außerdem bin ich Vorsitzende des Spielausschusses, der die zweite Rechtsinstanz im Verband ist“, beschreibt sie ihren Aufgabenbereich. Viel Raum nehme außerdem die Kommunikation mit den Vereinen in Hessen und im Saarland ein, da mit diesen der Spielbetrieb mehrerer gemeinsamer Ligen organisiert werden müsse.