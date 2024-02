Pat Kelly, 62 Jahre alt, hat alles verloren. Am Abend des 21. Januar ist das kleine Haus im Elmsteiner Ortsteil Harzofen, in dem er wohnte, komplett ausgebrannt. Doch es gibt Menschen, die ihn unterstützen.

Der Schock ist Pat Kelly auch heute noch anzumerken. Gut drei Wochen sind nun vergangen, seit das Häuschen neben dem Naturfreundehaus im Elmsteiner Ortsteil Harzofen völlig ausbrannte. Über zehn Jahre lang wohnte der gebürtige Ire dort zur Miete. Von dem Haus, das den Naturfreunden gehört, ist nichts als eine Ruine geblieben. Es war ein Glück, dass Kelly gerettet werden konnte. Und dass sein Sohn Seamus da war und sich sofort um ihn kümmerte.

An diesem Morgen sitzt er nun an einem Tisch im Naturfreundehaus, wo er vorübergehend untergekommen ist, und erzählt – von dem, was passiert ist und von glücklicheren Zeiten. Gebeugt ist er und gezeichnet von seiner Krankheit, die sich durch den Schock noch verschlimmert hat. Parkinson. Kelly tut sich schwer damit, klar zu sprechen, manchmal muss sein Sohn erklären, was er sagen will. Aber es gibt auch Dinge, die Kelly Mut machen, ihn hochziehen. Vor allem die Musik, denn Pat Kelly ist ein leidenschaftlicher Musiker. Seine Welt ist der Irish Folk. Gut tut dem 62-Jährigen auch die Unterstützung, die ihm derzeit Nachbarn entgegenbringen. Einer von ihnen ist Karl Heinz Lorenz, der in der Nähe wohnt und dort eine Schulungs- GmbH betreibt.

Spontaner Spendenaufruf über Soziale Medien

Lorenz kommt bei den Spaziergängen mit seinem Hund regelmäßig am Naturfreundehaus und an Kellys Häuschen vorbei. Von da aus geht es direkt in den Wald. Am Morgen nach dem Brand ging er hin, um zu schauen, wie es Pat geht. Was er sah, machte ihm Sorgen. Kelly hatte nichts mehr, außer dem, was er auf dem Leib trug. Lorenz brachte Kelly als erstes Wäsche zum Wechseln, Pullover, Strümpfe, Schuhe. Als er dann wieder auf dem Rückweg war, wurde ihm schlagartig klar: Hier muss mehr getan werden. Er beschloss spontan, eine Hilfsaktion ins Leben zu rufen. Lorenz ist Kommunikationsexperte, und er weiß, wie man solche Dinge anpackt. Er stellte sich vors Naturfreundehaus und nahm ein kleines Video auf, in dem er erklärte, was passiert war. Das veröffentlichte er dann auf Instagram, zusammen mit einem Spendenaufruf.

Inzwischen seien mehr als 8000 Euro eingegangen, berichtet Lorenz. Teilweise über sein berufliches Netzwerk, also von Menschen, die mit Elmstein und Pat Kelly überhaupt nichts zu tun haben. Teilweise aber auch aus der direkten Umgebung, darunter Vereine aus Elmstein, und von Musikern. Auch der Verein Hilfe im Tal wurde auf den Fall aufmerksam, leistete eine Soforthilfe in Höhe von 1500 Euro und startete eine weitere Spendenaktion. „Wir wollen helfen, wenn jemand unverschuldet in Not geraten ist“, verdeutlicht Matthias Blitt, Vorsitzender des Vereins. Es ist das zweite Mal, dass der Verein einem Brandopfer hilft. 2022 sammelte der Verein für eine Familie, die bei einem verheerenden Brand in Iggelbach ihr ganzes Hab und Gut verloren hatte.

„Überall beliebt“

„Pat ist ein herzensguter Mensch und überall beliebt“, erklärt Lorenz. Er nenne ihn immer „Crazy Irish“ und plaudere ein wenig auf Englisch mit ihm, wenn er ihn treffe. „Er freut sich, wenn er seine Muttersprache hört.“ Kelly verließ seine Heimat, ein kleiner Ort zwischen Dublin und Galway, schon vor vielen Jahren – der Liebe wegen. Fünf Kinder hat er, von seiner Frau lebt er aber seit einigen Jahren getrennt. Beruflich war Kelly bei einem Druckformhersteller in Landau beschäftigt.

Seine Leidenschaft jedoch gehört der Musik. Kelly spielt Banjo, Gitarre und Mundharmonika. 2012 gründete er die Irish Music School Elmstein – ein Irish-Folk-Festival im Naturfreundehaus, zu dem Musiker aus vielen Ländern kamen. Es gab Workshops, Konzerte und Jam Sessions. „Das war richtig international“, erzählt Sohn Seamus, der die Liebe zur Musik geerbt hat. Wegen seiner Krankheit musste Kelly die Leitung des Festivals aber abgeben.

Inzwischen sei klar geworden, dass sein Vater auf Pflege rund um die Uhr angewiesen sei, sagt Seamus. „Wir suchen einen Platz im Pflegeheim.“ Pat Kelly widerspricht nicht. So lange es „sein“ Häuschen noch gab, habe er alles daran gesetzt, um es nicht verlassen zu müssen, erzählt Seamus. Doch jetzt brauche er eine neue Bleibe. Durch die Spenden, die jetzt eingegangen sind und noch eingehen, sei er nun zumindest in der Lage, sich ein bisschen nett einzurichten. Und eine gute Gitarre zu kaufen. Denn das Familienerbstück, das er bisher spielte, wurde ein Raub der Flammen.

Zum Schluss hat Kelly noch eine Bitte an seinen Sohn: Er will mit ihm zusammen einen Song vortragen. Seamus holt die Gitarre, beginnt zu spielen, und Pat singt. Mit Hingabe und einer Stimme, die auf einmal viel stärker wirkt als beim Sprechen.

https://www.paypal.com/pools/c/91hRzZAZ18



Hilfe im Tal, Iban DE33 5479 0000 0001 805061 oder per paypal an „hilfe-im-tal@web.de“, Verwendungszweck: Brandopfer Harzofen