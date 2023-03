Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Für das Neustadter Team Rosberg war auch auf dem Nürburgring die Punkteausbeute bei den beiden DTM-Rennen eher mager. Dem neuen Fahrer Christopher Haase gelang immerhin am Sonntag die schnellste Rundenzeit. Und Pilot Dev Gore, für den Haase kurzfristig eingesprungen war, war neben der Rennstrecke ein großes Gesprächsthema.

Auch Christopher Haase ist nicht gelungen, was Dev Gore in sechs Rennen verwehrt geblieben ist. Der 33-jährige Audi-Werksfahrer konnte bei den beiden DTM-Rennen am Nürburgring keine