Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Auch am zweiten Wochenende sorgt das Mandelblütenfest wieder für jede Menge Betrieb in Gimmeldingen. Anwohner scheinen das Fest am Wochenende eher zu meiden. Weinfreunde freuen sich derweil, dass sie mit den Mußbacher Spitzen noch ein zweites Fest im Neustadter Norden zur Auswahl haben.

Am Start der Gimmeldinger Mandelmeile befindet sich der Stand von Armin Locker. Vor dem kleinen Holzbau herrscht reges Treiben. Trotz des am Samstagmittag noch etwas durchwachsenen Wetters sind bereits