Zum 50. Mal wird seit dem Himmelfahrtstag in Maikammer das Maifest gefeiert. Zum letzten Mal als Ortsbürgermeister eröffnete Karl Schäfer zusammen mit Weinprinzessin Emely und Staatssekretär Andy Becht das Fest, das bis zum Sonntagabend gefeiert wird. Am Freitag öffnen die Schausteller ab 14 Uhr, ausgeschenkt wird ab 17 Uhr. Um 17.30 Uhr spielt die Zentralkapelle Berlin am Marktplatz. Am Samstag startet um 9 Uhr die 24. Internationale Weinrallye mit 250 historischen Automobilen und Motorrädern, die nach der Tour durch die Südpfalz gegen 15.20 Uhr wieder am Marktplatz zurück erwartet werden. An allen Abenden sorgen Musiker, Bands und ein DJ für Stimmung. Beim „Hofhockermarkt“ stellen am Sonntag Hobbykünstler und Kunsthandwerker von 11 bis 18 Uhr in der Weinstraße aus, von 13 bis 18 Uhr ist Flohmarkt am Parkplatz Alter Markt.