Ein herrenloses Fahrrad fiel am Sonntag einem Anwohner der Friedhofstraße in Maikammer auf. Er verständigte die Polizei, die das blaue Pedelec Mountainbike der Marke Fischer sicherstellte, da das neuwertige und wertvolle Rad nicht gegen eine Wegnahme gesichert war. Die Polizei geht davon aus, dass es an einem unbekannten Ort gestohlen wurde. Hinweise zum Eigentümer und zur Tat selbst nimmt die Polizei Edenkoben unter 06323 9550 oder piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.