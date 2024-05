Rund 60 Schafe und Ziegen weiden derzeit auf den Neubachwiesen, die zum zukünftigen Gelände der Landesgartenschau 2027 gehören. Auf der 2,5 Hektar großen Wiesenfläche gegenüber dem Tierheim an der Adolf-Kolping-Straße sollen die Tiere vor allem den Brombeerbewuchs eindämmen und so die noch vorhandenen Wiesenflächen offen halten. Mit der Beweidung hat die Landesgartenschau gGmbH ortsansässige Schäfer aus Gimmeldingen beauftragt. Die Herde besteht aus Tieren besonderer Rassen: Die Walliser Schwarzhalsziegen fallen durch ihr langes Fell und die schwarz-weiße Farbgebung auf. Die Kupferhalsziegen sind eine vom Aussterben bedrohte Rasse. Schließlich kann man noch die Ungarischen Zackelschafe beobachten, die ebenfalls vom Aussterben bedroht sind. An ihrem langen Fell und den imposanten Schraubhörnern sind sie gut zu erkennen. Die Beweidung soll im September wiederholt werden. Derzeit wird ein Konzept zur langfristigen Entwicklung der Neubachwiesen erstellt. Dort will man eine ökologisch hochwertige Wiese und Weide schaffen, auf der eine Vielzahl von heimischen Kräutern wächst und blüht.