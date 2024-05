Ein großer, roter Kran sorgte am Mittwoch nahe der Grundschule Esthal für Aufsehen. Er transportierte eine kastenförmige Anlage. Was es damit auf sich hat.

Vor drei Jahren war es ein großes Thema: der Einbau von Lüftungsanlagen in Schulen. Ein regelmäßiger Luftaustausch sollte vor einer Corona-Infektion schützen. Das große Ziel: Schulschließungen wie während der Pandemie künftig zu verhindern. Einige Schulträger installierten zunächst mobile Lösungsgeräte, da das Problem mit festinstallierten kurzfristig nicht zu lösen war. Beispielsweise der Kreis Bad Dürkheim oder die Verbandsgemeinde Deidesheim. Die Verbandsgemeinde Lambrecht verzichtete darauf. Parallel dazu wurde jedoch überall geprüft, wie und wo Anlagen sich fest verbauen lassen.

Was ist inzwischen aus den Projekten geworden? Am Mittwoch hat in Esthal ein großer, roter Kran für Aufmerksamkeit gesorgt, der ein kastenförmiges Gerät hinter die Schule bugsierte. Es handelte sich um die Lüftungsanlage für die Esthaler Grundschule, wie die Verwaltung auf Anfrage mitteilte. Esthal ist eine der letzten Schulen in der Region, die mit einer solchen Anlage ausgestattet werden. Teilweise sind sie in Innenräumen oder im Keller untergebracht worden, in Esthal ist es eine Außenanlage. Für das 3x8x2 Meter große Teil aus Edelstahl wurde ein Plateau als Standfläche angelegt. Die Kellerräume in der Esthaler Schule seien nicht groß genug, erklärte Gregor Panczyk vom Fachbereich Bauen bei der Verwaltung in Lambrecht. Begonnen worden sei mit der Ausstattung der Weidenthaler Schule, die in einem denkmalgeschützten Haus untergebracht ist und deshalb die größte Herausforderung darstellte. Es folgte Lambrecht, die größte Schule. Dort seien ein großes und zwei kleine Geräte installiert worden, erklärte Panczyk. Die Arbeiten seien „in den Endzügen“.

Neidenfels 2023 ausgestattet

Die Lindenberger Schule hat als Teil der Generalsanierung eine Lüftungsanlage bekommen, in Neidenfels wurden die Schul-Pavillons im vergangenen Jahr damit ausgestattet. Somit sind nun alle Schulen versorgt, bis auf Elmstein. Dort ist nicht mehr investiert worden, weil der Ort eine neue Schule bekommen soll. Die Kosten lagen laut Panczyk je nach Größe der Anlage zwischen 100.000 und 300.000 Euro.

In der Verbandsgemeinde Deidesheim sind Niederkirchen und Deidesheim mit Lüftungsanlagen versorgt worden, in beiden Schulen sind sie bereits in Betrieb. Nicht investiert worden ist laut Verwaltung in den Standort Meckenheim. Dort ist die Weiterentwicklung der Schule unklar. Eine 2020 geplante Einrichtung einer Ganztagsschule liegt derzeit aus personellen Gründen auf Eis. Die Kosten für die Lüftungsanlage bezifferte Büroleiterin Ursula Reisemann mit 512.000 Euro (Deidesheim) und 420.000 Euro (Niederkirchen). Der größte Teil sei von Bund und Land übernommen worden, an der Gemeinde blieben pro Schule etwa 100.000 Euro hängen.