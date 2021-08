Kunst muss nicht nur an die frische Luft, sie muss auch unter die Leute. Der Neustadter Kunstverein startet deshalb in seinem „Art-Shop“ in der oberen Hauptstraße eine Serie von Ausstellungen, bei denen sich einzelne Mitglieder präsentieren können. Den Auftakt macht Claudia Böheim mit informellen Gemälden.

Die 48-Jährige aus Waldhambach bei Annweiler steht beispielhaft für die große Anziehungskraft, die der Neustadter Kunstverein auf auswärtige Künstler ausübt. Wann sie Mitglied geworden ist, kann sie gar nicht mehr genau sagen – da sie schon bei mindestens drei Mitgliederausstellungen in der Villa Böhm mitgemacht hat und die ungefähr im Zwei-Jahres-Turnus stattfinden, kommen aber ein paar Jährchen zusammen. Doch auch wenn sie das exakte Datum nicht mehr weiß, wie herzlich sie von Wolfgang Glass, Manfred Plathe und vielen anderen aufgenommen wurde, das hat sie noch gut in Erinnerung. Deshalb freut sie sich jetzt auch besonders, dass ihr die Ehre zukommt, die erste von zwölf Einzelausstellungen zu bestücken, die der Kunstverein aus der großzügigen Spende finanziert, die ihm kürzlich vom Rotary-Club zugeflossen ist. Die 14.500 Euro stammen aus dem Adventskalender-Verkauf der Rotarier.

„Ich lebe meinen Lebenstraum“, sagt Claudia Böheim

Schauplatz der Ausstellung ist die temporäre Galerie, die der Kunstverein in einem Ladengeschäft direkt neben Fielmann in der oberen Hauptstraße eingerichtet hat, in dem sich zuletzt ein Game-Shop befand. Rund 50, zum größten Teil recht großformatige Mischtechniken auf Leinwand kann Böheim hier auf zwei Stockwerken zeigen – zum Vergleich: Bei Vera Hilger, deren ebenfalls informelle Gemälde noch bis zum Sonntag in der Villa Böhm auf Besucher warten (wir berichteten), sind es deutlich weniger. Böheims Bilder bestechen dabei vor allem durch ihre enorme Farbwirkung. Viele weisen marmorartige Fließeffekte auf, die dadurch entstehen, dass die mit Öl und Wasser verdünnte Acrylfarbe auf die grundierte Leinwand geschüttet und von der Künstlerin dann mit den bloßen Fingern verteilt wird. Je nach Farbspektrum drängen sich dem Betrachter ganz unterschiedliche Assoziationen auf – von einer bewegten Meeresoberfläche, einer exotischen Blüte bis zu einem mineralogischen Gesteinsaufschluss ist vieles denkbar. Neuerdings beschichtet die Künstlerin die Oberflächen öfter auch mit Epoxidharz, was den Bildern einen an Wasseroberflächen erinnernden Glanz verleiht. Bei anderen Werke wiederum arbeitete sie mit Spachtelmasse, in die mitunter auch Fundmaterialien wie Steine, Zweige oder Sand einbezogen werden. Blasen und Craquelé-Effekte verstärken den haptischen Eindruck. Und die Palette kennt nichts, was es nicht gibt, und reicht von zarten Pastelltönen bis zu geradezu knalligen Kontrasten.

„Ich lebe meinen Lebenstraum“, sagt Claudia Böheim über ihre Existenz als freischaffende Künstlerin. Nachdem sie zuvor ausschließlich für sich selbst und Freunde gemalt hatte, war 2006 eine Ausstellung in Heidelberg, bei der sie auf einen Schlag 30 Bilder verkaufte, für die gelernte Schriftsetzerin die Initialzündung, ihre Arbeit als Mediengestalterin bei der RHEINPFALZ an den Nagel zu hängen und sich ganz der Kunst zu widmen. Anfangs nahmen auch Skulpturen dabei einen gewichtigen Platz ein, doch inzwischen steht für die experimentierfreudige Autodidaktin die Malerei im Mittelpunkt. Eine Art Reminiszenz an die Bildhauerei sind ihre „Baumscheiben“, bemalte Stamm-Querschnitte, von denen auch einige in der Schau präsentiert werden.

Vordiktiert wird nichts – nicht mal das Oben und Unten

Böheims Bilder sind in der Region schon seit vielen Jahren auch in verschiedenen Hotels zu sehen – im Landhotel Gernert in St. Martin zum Beispiel und früher auch im „Edelhof“ in Kirrweiler. Für die Künstlerin sind solche Schaufenster wichtig, wie sie betont, „denn nach Waldhambach kommen die Kunden nicht einfach mal so“ – obwohl ihr Atelier in einer liebevoll restaurierten Scheune sicher einen Besuch wert ist. Bei Auftragswerken orientiert sich die Künstlerin übrigens auch gerne an den Farbvorgaben der Kunden. Und auch sonst lässt sie dem Betrachter alle Freiheit dieser Welt: Titel, die seine Wahrnehmung kanalisieren würden, gibt sie keine vor – außer bei den vier Skulpturen und Gemälden, die jetzt zeitgleich in der Schaufenstergalerie der Neustadter Kulturabteilung am Klemmhof zu sehen sind. Aber die waren ein ausdrücklicher Wunsch der Gastgeber. Ansonsten sind bei ihren Bildern nicht einmal oben und unten, rechts und links klar definiert: Damit die Käuferin/der Käufer hängen kann, wie er mag, signiert sie konsequent auf der Rückseite.

Die Ausstellung