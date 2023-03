Der Katholische Deutsche Frauenbund (KDFB) Diözesanverband Speyer veranstaltet am Weltfrauentag (8. März) ein „KDFB Rendezvous“ mit Film im Neustadter Roxy Kino und anschließendem Zusammensein am Grünzug Wallgasse. Mit diesem Veranstaltungsformat möchte der Verband Interessierten eine Gelegenheit bieten, bei einem offenen Treff den Frauenbund kennenzulernen. Die Auswahl des Films „Die Aussprache“ soll einen ersten Impuls zum Schwerpunktthema „Macht.Frauen.Stark“ setzen. Die Vorstellung beginnt am Mittwoch um 19 Uhr. Weitere Informationen im Internet unter www.frauenbund-speyer.de.