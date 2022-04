Mit zwei Siegen haben die Sportkegler der TSG Haßloch ihre Saisonziele sowohl in der Deutschen Classic-Kegler-Union (DCU, über 200 Wurf) als auch beim Deutschen Keglerbund Classic (DKBC, über 120 Wurf) erreicht: Zum einen erreichten sie einen Aufstiegsrang, zum anderen schafften sie den Ligaverbleib.

Auch wenn eine Begegnung gegen den Tabellenletzten der Regionalliga erst einmal als klare Sache gesehen wird, so gab es gegen die SG Worms in dieser Spielrunde auf deren Anlage schon manche Überraschung. An guten Tagen mit Topbesetzung könne diese Mannschaft grundsätzlich jeden Gegner in dieser Liga schlagen, betont die TSG Haßloch. Nicht so am Wochenende: Mit 5333:5001 Kegeln siegten die Gäste aus Haßloch.

Bereits zum Auftakt erzielten Gerhard Bernatz (933) und Hans-Jürgen Armbrust (912) einen komfortablen Vorsprung von 171 Kegeln. In Folge erhöhten Ralf Litzel (878) und Karl-Heinz Nied (868) dieses Plus noch einmal deutlich auf über 300 Kegel. Das Schlussduo Marcus Diecker (916) und Moritz Fuhrmann (826) hatte keine Probleme, die Punkte zu sichern. Sportwart Hans-Jürgen Armbrust freut sich nach dem letzten Spiel der Runde 2021/2022, die sich wegen der Pandemie in die Länge gezogen hat, über den zweiten Platz: „Da der Tabellenerste KF Sembach im vergangenen Jahr freiwillig aus der Bundesliga zurückgezogen hat, sind wir als Tabellenzweiter berechtigt, in die Bundesliga aufzusteigen. Das ist für die TSG Haßloch natürlich ein großer Erfolg.“

Auch in der Verbandsliga A im DKBC waren die Haßlocher erfolgreich. Hier ging es ebenfalls gegen den Tabellenletzten, die BSG Bornheim. Aber da Haßloch ein Heimspiel hatte, „wäre alles andere als ein Sieg eine absolute Überraschung“, informiert Karl-Heinz Nied, der für die Pressearbeit der Haßlocher Kegler zuständig ist. Die TSG gewann mit 3280:3026 Kegeln und 7:1 Mannschaftspunkten. Für Haßloch spielten Hans-Jürgen Armbrust (506/1 MP), Gerhard Bernatz (555/1 MP), Eddy Philipp (528/1 MP), Ralf Litzel (549/0 MP), Marcus Diecker (581/1 MP) und Mario Schwinge (561/1 MP).

Nied: „Mit diesem Sieg ist der dritte Tabellenplatz auch bei noch zwei ausstehenden Spiel gesichert. Damit ist bei der vorgesehenen Neuordnung der Ligen für die kommende Saison ein Verbleib in dieser Liga sicher und das Saisonziel erreicht.“