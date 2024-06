Nach sechs Monaten Renovierung hat am Samstag das Karotek Autozentrum auf dem ehemaligen Betriebsgelände der Firma Erwin Hauck GmbH Kfz-Technik in der Landauer Straße 58 – 60 seinen Betrieb eröffnet. Damit erweitert die Firma ihre Präsenz in der Region.

Die Erwin Hauck GmbH hatte nach 77 Jahren im Februar 2023 die Reißleine gezogen und den Betrieb aufgegeben. In die Räumlichkeiten ist nun nach der Renovierung die seit 33 Jahren in Burrweiler ansässige Karotek GmbH eingezogen. Die Firma, die sich „der größte markenungebundene Vollservicebetrieb der Region“ nennt, brauchte mehr Platz für Karosserie, Lack, Technik und insbesondere für den Geschäftsbereich Karotek Classics. Dieser hat sich als freie Werkstatt für Porsche-Fahrzeuge mit der Restaurierung, Wartung, Reparatur sowie Überholung von Getriebe und Motoren etabliert. Gestärkt wird das Angebot von Karotek Classics nun durch die Verbindung mit dem Porsche-Spezialist Uwe Diehl, bisher bekannt für den Sportwagen-Service Diehl in Haßloch. Die Kunden profitieren laut Karotek von mehr als 100 Jahren Porsche-Erfahrungen.

Im neuen Karotek-Autozentrum in Neustadt sind geplant: Reparatur und Wartung aller Marken und Modelle, Karosserie und Fahrzeuglackierung sowie der markenübergreifende Verkauf von Neu- und geprüften Gebrauchtfahrzeugen. Grundsätzlich bleibt die gesetzliche Hersteller-Garantie erhalten. Eine weitere Besonderheit in der Gutachter-Branche: Durch die gebietsgeschützte Zusammenarbeit mit dem Tüv-Nord werden laut Karotek-Geschäftsführer Christian Kiefer Unfallschaden-Gutachten innerhalb einer Stunde erstellt. Wer auch in anderer Sache einen Termin vereinbaren möchte, erhält diesen in beiden Niederlassungen zeitnah innerhalb einer Woche, verspricht Karotek.

Insgesamt arbeiten derzeit 33 Mitarbeiter bei Karotek: sieben in der Verwaltung und 26 in den verschiedenen Abteilungen. Vier von ihnen sind Meister für Karosserie, Lack und Mechanik sowie einer ein Meister in Ausbildung. Das Unternehmen legt nach eigenen Angaben schon immer großen Wert auf eine gute Ausbildung und gut ausgebildete Fachkräfte. Sechs junge Menschen werden aktuell als Karosseriebauer, Mechatroniker, Kauffrau für Büromanagement, Automobilkaufmann und Fahrzeuglackierer bei Karotek ausgebildet, darunter eine Karosseriebauerin. „Wir freuen uns, wenn sich auch interessierte junge Frauen bewerben. Auch für das neue Ausbildungsjahr gibt es noch Möglichkeiten“, betont Kiefer.